Grêmio tem cinco titulares no departamento médico e preocupa Renato Gaúcho

O departamento médico do Grêmio está lotado. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, o médico Márcio Dornelles fez um relatório sobre a situação de jogadores que correm o risco de desfalcar o time em jogos importantes do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

Os laterais Léo Moura e Cortez, o volante Ramiro, o goleiro Marcelo Grohe e o atacante Éverton são os jogadores que estão sob tratamento médico intensivo e preocupam o técnico Renato Gaúcho. "Todos esses jogadores estão sendo monitorados diariamente pela nossa equipe de fisiologia", disse o médico.

Léo Moura tem dores na panturrilha esquerda, enquanto Cortez sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo. O volante Ramiro teve uma torção no joelho direito na véspera do segundo jogo com o Atlético Tucumán, pelas quartas de final da Libertadores, e sofreu um estiramento no ligamento colateral.

O goleiro Marcelo Grohe se machucou diante do Bahia, no último sábado, pelo Brasileirão, ao bater um tiro de meta. "Ele teve uma lesão muscular grau 1 na coxa direita", disse Dornelles.

E Éverton tem uma lesão muscular na coxa direita, mas de grau 2, problema que o levou a ser cortado da seleção brasileira. "Temos de esperar a evolução clínica de cada atleta para depois termos uma previsão de retorno", disse.

O Grêmio tem dois compromissos pelo Brasileirão antes do primeiro duelo pela semifinal da Libertadores frente ao River Plate, dia 23, em Buenos Aires. O time gaúcho joga domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, diante do Palmeiras, compromisso para o qual Marcelo Grohe e Éverton já estão descartados. Dia 20, o adversário será o América-MG, em Belo Horizonte.