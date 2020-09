Guarani cede empate ao Sampaio Corrêa e entra na zona da degola da Série B

O Guarani continua sem vencer dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa na Série B do Campeonato Brasileiro e entrou na zona de rebaixamento. O time de Campinas vencia por 1 a 0 até aos 45 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate do Sampaio Corrêa, na noite desta terça-feira, pela 12ª rodada.

Com o resultado, o Guarani foi para o seu quarto jogo sem vitória e ficou na 17ª colocação, com dez pontos, mesma pontuação do Figueirense, o primeiro fora da degola. O Sampaio Corrêa, por outro lado, é o penúltimo colocado, com oito.

O Sampaio Corrêa não se intimidou por atuar no Brinco de Ouro, tomou a iniciativa e pressionou o Guarani. O time maranhense, no entanto, não foi efetivo. Aos 15 minutos, Gustavo Ramos acionou Caio Dantas, que mandou na trave. A equipe campineira ficou batendo cabeça, sem esboçar qualquer reação.

Aos 28, enfim conseguiu conectar uma boa jogada e abrir o marcador. Em bela troca de passe entre Eduardo Person e Murilo Rangel, Rafael Costa recebeu dentro da área e chutou colocado de esquerda para colocar a bola no fundo das redes. O Sampaio não desistiu e voltou a empurrar o rival para o campo de defesa.

Caio Dantas foi o jogador mais acionado do Sampaio no primeiro tempo. O atacante, inclusive, obrigou Rafael Pin fazer grande defesa para salvar o time bugrino. O Guarani, no entanto, conseguiu se segurar para levar a vantagem conquistada dentro de campo para o intervalo.

No segundo tempo, o panorama foi o mesmo. O Sampaio não demorou para partir ao ataque e colocar novamente Rafael Pin para trabalhar. O goleiro fez uma grande defesa na tentativa de João Victor. Após o susto, o Guarani recuou ainda mais e acabou encurtando os espaços do adversário.

O jogo caiu de produção, mas ganhou um tom dramático aos 40 minutos, quando Marcelo levou o segundo amarelo e acabou expulso. Com um a mais, o Sampaio foi para cima. No chute de Caio Dantas, a bola bateu no braço de Bidu, pênalti. O atacante foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o Guarani visita o América no sábado, às 11h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 16h30, o Sampaio Corrêa recebe o CSA no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 1 SAMPAIO CORRÊA

GUARANI - Rafael Pin; Pablo, Wálber, Didi e Bidu; Eduardo Person (Lucas Abreu), Deivid (Marcelo) e Murilo Rangel; Bruno Sávio (Lucas Crispim), Rafael Costa (Elias Carioca) e Waguininho (Renanzinho). Técnico: Ricardo Catalá.

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo; Luis Gustavo (Joazi), Daniel Felipe, Joécio e João Victor (Marlon); André Luiz (Eloir), Vinícius Kiss e Marcinho; Gustavo Ramos (Jackson), Caio Dantas e Pimentinha (Robson). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Rafael Costa, aos 28 minutos do primeiro tempo. Caio Dantas, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bidu, Deivid, Didi e Waguininho (Guarani); Joécio e Marcinho (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Marcelo (Guarani).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).