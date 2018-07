Guarani perde Willian Rocha e Rafael Silva para reta final do 1º turno da Série B

Líder do Campeonato Brasileiro da Série B devido ao número de vitórias - tem os mesmos 27 pontos que Juventude e América-MG -, o Guarani vai precisar superar alguns desfalques importantes para terminar o primeiro turno entre os quatro melhores colocados.

No empate com o Ceará por 2 a 2, em Campinas (SP), na última terça-feira, dois jogadores titulares deixaram o campo com lesões musculares e nesta quarta passaram por exames mais detalhados para saber qual a gravidade. O zagueiro William Rocha vai ficar afastado de duas a três semanas, enquanto que o atacante Rafael Silva será desfalque por pelo menos um mês.

Além deles, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, ainda não vai poder contar com o artilheiro Eliandro, que continua em tratamento no departamento médico. A expectativa é que ele fique à disposição somente no final de agosto.

Sem ganhar há dois jogos, o Guarani tem um confronto direto neste sábado em Maceió contra o CRB, que é o quarto colocado com 24 pontos. A partida válida pela 16.ª rodada está marcada para as 19 horas, no estádio Rei Pelé.