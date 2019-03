Gustagol passa por exames nesta terça para saber gravidade da lesão no joelho

Pela primeira vez na temporada, o Corinthians terá uma semana livre para treinamentos. Após dois de folga, o elenco se reapresenta nesta terça-feira. O próximo compromisso será apenas no domingo, no clássico diante do Santos, na Arena Corinthians. Esse período será utilizado para a comissão técnica recuperar atletas de lesão e desgaste muscular.

O caso mais importante é o do atacante Gustavo. No final da partida diante do São Bento, no sábado, o artilheiro sofreu um carrinho do zagueiro Luizão, advertido apenas com o cartão amarelo. O atacante será reavaliado pelo departamento médico nesta terça-feira para constatar a gravidade da lesão no joelho esquerdo. A avaliação inicial é que o lance foi mais um susto do que algo grave. Mesmo com dores, Gustagol deixou o estádio Walter Ribeiro sem precisar do auxílio de muletas nem qualquer bandagem no local.

Fisicamente, os jogadores mais desgastados são Manoel, Henrique, Ralf e Ramiro. Os quatro não atuaram no empate por 1 a 1 diante do São Bento, pelo Campeonato Paulista. Por outro lado, o técnico Fábio Carille deve contar com a volta do meia Jadson, que está recuperado de dores no joelho e já treina desde a semana passada.

Com 14 pontos, o Corinthians lidera o Grupo C do Paulistão, com um ponto de vantagem sobre a Ferroviária. O Santos já está classificado para a próxima fase.