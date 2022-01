Haaland sofre nova lesão e volta a desfalcar Borussia Dortmund

Um dos principais atacantes do mundo nos últimos dois anos, Erling Haaland voltou a se machucar no fim de semana. O Borussia Dortmund confirmou a lesão do jogador de 21 anos nesta segunda-feira. Sem dar maiores detalhes, disse que ele sofreu um problema muscular e não apontou estimativa de retorno.

Haaland se machucou na vitória sobre o Hoffenheim por 3 a 2, em rodada do Campeonato Alemão. Ele deixou o gramado aos 18 minutos do segundo tempo com dores na virilha. Mas, ao longo do jogo, chegou a receber atendimento médico por conta de um desconforto no joelho direito.

O atacante foi submetido a exames no domingo e nesta segunda. "Haaland está sofrendo de problemas musculares, o que vai exigir tratamento e novos exames nos próximos dias", disse a direção do Borussia Dortmund.

Trata-se da terceira vez que o artilheiro do time, e sensação da Europa, se machuca nesta temporada. Ele foi desfalque na equipe alemã por três jogos entre o fim de setembro e o início de outubro devido a um problema no quadril. E perdeu mais sete partidas entre o fim de outubro e o fim de novembro por conta de outro problema muscular.

Apesar das baixas, Haaland soma 16 gols em 14 jogos nesta edição do Alemão. Com as boas atuações do atacante, o Borussia ocupa a vice-liderança da tabela, seis pontos atrás do líder Bayern de Munique.