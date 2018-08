Inter anuncia contratação de Guerrero e acordo até agosto de 2021

O Internacional anunciou neste domingo a contratação do atacante Paolo Guerrero, que assinou contrato válido até agosto de 2021. O clube gaúcho comunicou que a apresentação oficial do jogador peruano vai acontecer às 12h30 desta quinta-feira, na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

"Oi, torcedor colorado. Primeiramente, estou muito emocionado e feliz, por chegar a um clube tão grande como é o Internacional, com muita história e muitos títulos, campeão mundial. Estou muito feliz por estar com vocês. Espero chegar pronto e poder vestir essa camisa, entrar no estádio e jogar. Estou muito ansioso e sei que vocês também", disse o atacante de 34 anos, em vídeo divulgado pelo clube por meio do Facebook.

Guerrero lembrou que o Internacional faz campanha sólida no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos após 17 partidas. "Estou chegando para reforçar esse time. Eu estou seguindo os jogos, sei que está fazendo uma grande campanha", disse o atacante, disponível para atuar por causa de um efeito suspensivo concedido pela Justiça da Suíça antes do início da Copa do Mundo da Rússia.

Antes do torneio, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) havia ampliado a pena de Guerrero para 14 meses de suspensão, dos quais ele já havia cumprido seis, desde o flagra em exame antidoping por uso de cocaína, em novembro de 2017. O tribunal ainda vai reavaliar o caso e pode reativar a punição.

Apesar do risco, o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. celebrou a contratação. "O Sport Club Internacional tem a enorme satisfação de apresentar esse enorme reforço, Paolo Guerrero, um sonho antigo do clube, um sonho antigo do torcedor. Ele será mais um guerreiro do nosso time lá no beira-rio. Venha conosco nos apoiar", convocou o dirigente.

Na atual temporada, limitada por causa da suspensão, Guerrero fez sete partidas pelo Flamengo, das quais foi titular em quatro e marcou um gol. O atacante também participou das três partidas do Peru na Copa do Mundo, país eliminado ainda na primeira fase com duas derrotas e uma vitória.