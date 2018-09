Inter celebra série de sete jogos sem sofrer gols no Brasileirão

O sistema defensivo do Internacional voltou a ser destaque neste domingo, no empate do time gaúcho por 0 a 0 diante do Cruzeiro, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade, a equipe chegou a sete jogos seguidos sem sofrer gols na competição. Uma marca que mereceu elogios dos jogadores e até da direção do clube.

O goleiro Marcelo Lomba exaltou a consistência defensiva. Ele voltou a ser destaque, tendo feito ao menos três defesas difíceis, o que lhe rendeu elogios do experiente Fábio, goleiro do Cruzeiro, após a partida. "Nosso objetivo é vencer, mas não tomar gols já é meio caminho andado para isso. Todos temos nos dedicado bastante. Acho que são méritos coletivos, nunca individual", afirmou Lomba.

As defesas de Lomba em tentativas de Arrascaeta, Bruno Silva e Raniel mantiveram a sequência do Inter sem levar gols, o que não acontece desde 26 de julho, quando o time perdeu por 2 a 1 para o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte, pela 15.ª rodada do Brasileirão.

O vice-presidente de futebol, Roberto Melo, valorizou a regularidade do clube, principalmente no setor defensivo. "É uma grande marca. Não sei se já teve isso no campeonato. São sete partidas sem levar gols. Isso nos credencia a ir mais longe, por termos essa regularidade. A gente toma muito pouco gol. Somos a segunda melhor defesa do campeonato. Estamos fazendo uma grande campanha. O returno geralmente é mais difícil e se conseguirmos manter a campanha do primeiro turno, já será algo grande", disse.

Com apenas 12 gols sofridos, o Inter está na vice-liderança do Brasileirão, com 43 pontos. O clube segue a três pontos do líder São Paulo. Na próxima quarta-feira, vai receber, no Beira-Rio, o Flamengo, terceiro colocado, com 41 pontos.