Inter vence Botafogo, segue invicto no Beira-Rio e sobe para 3º

O Internacional atingiu o seu oitavo jogo de invencibilidade dentro do estádio Beira-Rio ao derrotar o Botafogo pelo placar de 3 a 0, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por William Pottker, duas vezes, e Leandro Damião.

Com o resultado, o time gaúcho segue brigando pela liderança com Flamengo e São Paulo. O Inter subiu para o provisório terceiro lugar da tabela, com 29 pontos, contra 34 do clube carioca e 32 do paulista - o Atlético-MG poderá superar o time colorado na segunda-feira se vencer o Bahia. Já o Botafogo, na zona intermediária da classificação, soma 20 pontos.

O time da casa mandou em todo o primeiro tempo e não deu qualquer espaço para o Botafogo contragolpear. Se a marcação estava impecável, o ataque também fez o que se espera dele: gol. Em uma tarde iluminada, William Pottker deitou e rolou na defesa rival e foi para o intervalo com dois gols na conta.

O primeiro saiu aos 27 minutos. Fabiano, que tinha acabado de substituir Zeca, lesionado, cruzou na medida para Pottker. O atacante pegou de primeira para abrir o marcador. O segundo saiu só aos 44. Nico López deu passe preciso para o camisa 99, que acertou mais um bonito chute, no ângulo de Saulo, após falha da defesa botafoguense.

O time carioca só conseguiu mostrar um bom futebol nos dez primeiros minutos, depois caiu drasticamente de produção e não trabalhou com a bola em seu campo defensivo. Previsível, foi facilmente anulado pelo time gaúcho.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. O Botafogo equilibrou no quesito posse de bola, mas continuou cometendo erros na parte defensiva. Em uma saída errada de Moisés, Nico López tabelou com Patrick e deixou Leandro Damião livre para fazer o terceiro.

O Botafogo chegou pela primeira vez no gol do Inter somente aos 30 minutos. Em um chute de fora da área, Aguirre exigiu boa defesa de Danilo Fernandes. E foi só. O Inter tirou o pé do acelerador e administrou o resultado para confirmar mais uma vitória em casa.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Santos no sábado, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). O Inter joga apenas no dia 6 de agosto (segunda-feira), às 20h, contra o Atlético-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 x 0 BOTAFOGO

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Zeca (Fabiano), Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Patrick, Edenilson e Nico López; William Pottker (Lucca) e Leandro Damião (Jonatan Álvez). Técnico: Odair Hellamann.

BOTAFOGO - Saulo; Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés (Gilson); Jean, Matheus Fernandes, Marcinho (Brenner) e Renatinho; Luiz Fernando (Leonardo Valencia) e Aguirre. Técnico: Marcos Paquetá.

GOLS - William Pottker, aos 27 e aos 44 minutos do primeiro tempo. Leandro Damião, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Gilson (Botafogo).

ÁRBITRO - Igor Benevenuto de Oliveira (MG).

RENDA- R$ 753.455,00.

PÚBLICO - 29.351 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).