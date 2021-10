Invicto com a Alemanha, Flick comemora vaga e analisa goleada: 'Fomos clínicos'

Em cinco jogos como treinador da Alemanha, Hansi Flick só conhece a vitória. A goleada por 4 a 0 desta segunda-feira , sobre a Macedônia do Norte, foi o seu quinto resultado positivo, e o mais especial deles, pois garantiu vaga na Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Ainda que seu nome seja um dos assuntos do momento, graças à boa campanha, Flick preferiu dar o mérito aos jogadores ao analisar a partida.

"Nós nos classificamos, era o que nós queríamos. Eu tenho que exaltar os rapazes pela atitude deles, eles não deram chances ao adversário. O primeiro tempo foi um pouco complicado, nos faltou precisão, como faltou contra a Romênia. Mas seguimos em frente após o primeiro gol e fomos clínicos, então penso que podemos estar satisfeitos", afirmou o comandante alemão.

O técnico deixou o Bayern de Munique para assumir a seleção nacional em maio deste ano, como substituto de Joachim Löw, que ficou no comando por 15 anos e decidiu deixar o cargo após eliminação nas oitavas de final da Eurocopa. Ele estreou na quarta rodada das Eliminatórias, vencendo Liechtenstein por 2 a 0, antes de bater Armênia, Islândia, Romênia e, enfim, Macedônia do Norte para avançar à Copa.

Na liderança do Grupo J, com 21 pontos, a Alemanha não pode ser ultrapassada por mais nenhum adversário, já que a segunda colocada Romênia tem apenas 13 e restam duas rodadas para o fim da disputa. No formato de disputa das Eliminatórias da Europa, o primeiro de cada grupo garante vaga, enquanto o segundo joga uma repescagem.

Dentro de campo, os destaques da Alemanha foram Thomas Müller, com duas assistências e Timo Werner, autor de dois gols na goleada. Harvetz e Musiala também balançaram as redes. "É sempre difícil o primeiro tempo contra equipes como essas. Foi bom manter a folha em branco. Se você jogar assim por 90 minutos, é só uma questão de tempo até que comecemos a marcar", comentou o goleador Werner.

Primeira a se juntar ao Catar na lista de seleções garantidas na Copa do Mundo, a Alemanha ainda terá dois compromissos para cumprir tabela nas Eliminatórias, ambos em novembro. Os duelos serão contra Liechtenstein e Armênia.