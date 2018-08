Invicto no Morumbi no Brasileiro, São Paulo iguala marca de 2012

Palco de grandes públicos que garantem ao São Paulo a segunda melhor média deste Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Flamengo, o Morumbi se tornou importante aliado do líder. Em seu estádio, a equipe ainda não perdeu nesta edição do Nacional. Com dez jogos de invencibilidade, os comandados de Diego Aguirre igualaram feito alcançado há seis anos.

"Nosso time está forte em casa, principalmente pelo apoio da torcida, e queremos manter isso para seguir no topo da tabela. É importante não perder pontos no Morumbi, porque a briga está muito acirrada pela liderança. E felizmente a nossa equipe tem feito o dever de casa", disse o zagueiro Bruno Alves, ao site oficial do clube.

Confira a lista dos dez jogos disputados pelo time em casa no Brasileirão:

16/4 - São Paulo 1 x 0 Paraná

5/5 - São Paulo 2 x 2 Atlético-MG

20/5 - São Paulo 1 x 0 Santos

30/5 - São Paulo 3 x 2 Botafogo

5/6 - São Paulo 0 x 0 Internacional

12/6 - São Paulo 3 x 0 Vitória

21/7 - São Paulo 3 x 1 Corinthians

5/8 - São Paulo 2 x 1 Vasco

19/8 - São Paulo 2 x 0 Chapecoense

26/8 - São Paulo 1 x 0 Ceará

Chama a atenção que a equipe vem de uma série de cinco vitórias consecutivas no Morumbi, o que anima o torcedor para o duelo do próximo domingo, contra o Fluminense, às 16h. Não à toa, 27 mil ingressos já haviam sido vendidos até a tarde de ontem.

"É fundamental aproveitar o mando de campo para manter o clube entre os líderes, mas nosso time sabe que só isso não é o bastante pela liderança: precisamos pontuar fora também. Acredito que nossa força, em casa, passa pela energia da torcida nas arquibancadas", comentou o lateral-direito Bruno Peres.

Se não for derrotado pelos cariocas, o time chegará ao 11º jogo invicto e, assim, ficará mais perto do feito de 2009, quando passou 14 partidas sem saber o que era derrota dentro de casa. De acordo com os dados divulgados pelo São Paulo, a maior série invicta pelo Brasileirão no Morumbi se deu de maio de 2008 a outubro de 2009: 32 partidas.