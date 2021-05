Invictos, Athletico-PR e Bahia tentam liderar seus grupos na Copa Sul-Americana

Athletico-PR e Bahia abrirão, nesta terça-feira, a terceira rodada da Copa Sul-Americana. Invictos, os brasileiros poderão assumir a liderança dos seus grupos. O Athletico, aliás, terá um desafio de 100% contra o líder Melgar. Os dois clubes venceram as duas partidas no Grupo D, somando seis pontos cada.

Os peruanos, mandantes da partida às 21h30, levam vantagem no saldo de gols (3 a 2). No novo regulamento da Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo avançará às oitavas de final. O Melgar vem de vitória sobre o Aucas, do Equador, por 2 a 0, enquanto o Athletico, que ainda não tomou gols, venceu o Metropolitanos, da Venezuela, por 1 a 0.

No Grupo B, o Bahia receberá o Independiente às 19h15, em Salvador. Dono do segundo melhor ataque, ao lado justamente dos argentinos, o Bahia goleou o Guabirá, da Bolívia, por 5 a 0, e ficou na vice-liderança com quatro pontos, a dois do Independiente. Os argentinos têm 100% e chegam embalados pelo triunfo, por 3 a 1, sobre o Montevideo City Torque, do Uruguai.

A semana ainda terá outros brasileiros em campo. Líder do Grupo C com quatro pontos, o Ceará visitará o vice-líder Bolívar em La Paz. Ainda sem vencer e na terceira colocação do Grupo E, o Corinthians buscará a reabilitação diante do Sport Huancayo no Peru. A dois pontos da liderança do Grupo F, o Atlético-GO enfrentará o líder Libertad no Paraguai. O Red Bull Bragantino, vice-líder do Grupo G, medirá forças contra o Talleres, em casa. Já o Grêmio, líder do Grupo H com 100%, receberá o Aragua em Porto Alegre.

Após os jogos de ida e volta dentro dos próprios grupos, apenas o líder de cada chave avançará às oitavas de final. Os classificados vão enfrentar os terceiros colocados da Copa Libertadores.