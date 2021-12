Jandrei chega ao Morumbi para ser a sombra que Volpi nunca teve em três anos no São Paulo

Na última sexta-feira, o São Paulo confirmou a contratação do goleiro Jandrei, de 28 anos, por duas temporadas. O jogador, que teve uma passagem discreta pelo Santos no último semestre, chega para ser o reserva imeditato de Tiago Volpi, que oscilou de rendimento ao longo do ano e precisou conviver com as críticas da torcida durante em 2021. Sobretudo por falhas em momentos decisivos.

Nada garante, porém, que a recente contratação não chegue ao Morumbi para brigar, de fato, pela posição. Embora Jandrei ainda não tenha sido sequer apresentado à torcida ou treinado com os demais jogadores, ele será o companheiro de posição mais experiente que Volpi já teve desde que chegou ao São Paulo em dezembro de 2018.

Na época, vindo do México, o atual goleiro titular chegava ao Morumbi por empréstimo para substituir Sidão, um dos jogadores mais criticados pela torcida pela perda do título do Campeonato Brasileiro da então temporada. Rapidamente, Volpi assumiu a titularidade e fez Jean, reserva de Sidão, continuar sendo o substituto imediato da meta são-paulina.

Apesar da temporada oscilante do São Paulo em 2019, Volpi se destacou na maior parte dos jogos e ajudou a equipe a se classificar para a Libertadores do ano seguinte. Embora tenha falhado em alguns clássicos, a torcida do São Paulo abraçou Tiago e comemorou quando a diretoria anunciou, no final do ano, a compra definitiva do goleiro por 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21 milhões na cotação da época). Após as passagens de Dênis, Renan Ribeiro e Sidão, muitos consideravam Volpi como o melhor goleiro após aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015.

Reservas polêmicos e inexperientes

Porém, se o São Paulo abria ainda mais as portas para um goleiro, as fechava para outro. Naquele mesmo dezembro de 2019, Jean, reserva de Volpi, foi preso nos Estados Unidos acusado de agredir a esposa durante uma viagem que família fazia para a Disney. Foi a gota d'água para a diretoria tricolor que, em diferentes momentos, teve que lidar com problemas de indisciplina do talentoso, porém polêmico, goleiro reserva.

Jean foi emprestado ao Atlético-GO em 2020, e Volpi seguiu sendo titular, agora com Lucas Perri no banco de reservas. Em março, Volpi chegou a se machucar contra a LDU, pela Libertadores, e foi substituído por Perri que só não conseguiu ter uma sequência de jogos porque, logo em seguida, porque os campeonatos foram paralisados em função da pandemia do covid-19.

Volpi viveu seu melhor momento com a camisa do São Paulo no final de 2020, quando a equipe, então comandada por Fernando Diniz, liderava o Campeonato Brasileiro com folga. Foi nessa época que o goleiro fez a melhor partida pela equipe, na vitória sobre o Flamengo, por 4 a 1, em que pegou dois penâtis e deu assistência para o quarto gol.

Falhas em clássicos e jogos decisivos

Na virada do ano, porém, na esteira da queda de rendimento do São Paulo, Volpi começou a falhar. Partidas contra o Grêmio (semifinal da Copa do Brasil), e contra o Santos (Campeonato Brasileiro) minavam a torcida tricolor daquele que seria o maior argumento contra o goleiro: as falhas em clássicos e em momentos decisivos.

Foi por falhar em jogos assim que Volpi atravessou 2021 mais sob críticas do que elogios. Erros contra o Palmeiras nos dois jogos das quartas de final contra o Palmeiras na Libertadores, e falhas contra o Fortaleza nos dois confrontos eliminatórios da Copa do Brasil, colocaram o goleiro como principal alvo da torcida.

Os torcedores, no entanto, sabiam que a solução não estava no banco de reservas. Quando teve oportunidade, ainda sob o comando de Crespo, Lucas Perri demonstrou que não estava preparado para assumir uma eventual titularidade. Isso ficou evidente na primeira partida contra o 4 de Julho, pela Copa do Brasil em que falhas do jovem goleiro são-paulino ajudaram o time do Piauí sair vitorioso. Nesta semana, o São Paulo emprestou o jogador para o Naútico para ganhar mais experiência.

Volpi, porém, tem se mostrado uma liderança fora de campo também. Com Rogério como treinador, é comum ver o goleiro titular conversando bastante com técnico à beira do gramado e recebendo instruções do comante são paulino. Neste final de campeonato, era o camisa 1 do time que dava as entrevistas e dizia concordar com as críticas recebidas da torcida.

Em 2022, porém, a situação para Volpi tende a ser menos confortável. Aos 28 anos e com passagens pela Europa, Jandrei chega ao São Paulo para, ao menos, dar mais competitividade a uma posição que, por anos, teve um dono só — seja por méritos do titular, ou incapacidade de quem estava lá para substituí-lo.