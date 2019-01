Jean Mota celebra gol da vitória e quer viver uma nova história no Santos em 2019

Se 2018 foi um ano difícil, o meia Jean Mota começou bem a temporada de 2019. Autor do gol da vitória na partida deste sábado, ele foi o melhor jogador em campo na vitória do Santos sobre a Ferroviária, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela estreia no Campeonato Paulista.

"Começamos com o pé direito, vitória dentro da nossa casa, com a nossa torcida, era o que a gente almejava", comentou o jogador, bastante aplaudido pelos torcedores ao ser substituído no final da partida.

Criticado pela torcida, Jean Mota buscou o jogo, desarmou, finalizou e marcou o primeiro gol do time santista na temporada. "Tivemos muitas chances no primeiro tempo, mas não conseguimos sair na frente. Sabemos que 2018 foi muito difícil, quero fazer uma nova história em 2019", revelou.

Na segunda rodada do Paulistão, o Santos encara o São Bento, nesta quinta-feira, às 19h15, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).