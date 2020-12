Jogadores de PSG e Istanbul deixam o campo após denúncia de ato racista da arbitragem; jogo é adiado

Os jogadores de Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, da Turquia, deixaram o campo nesta terça-feira ainda no primeiro tempo da partida como forma de represália após denúncia de um ato racista durante jogo da Liga dos Campeões. Os dois times se revoltaram depois de um membro da arbitragem se dirigir a um representante da equipe turca de maneira preconceituosa. Os 22 jogadores decidiram, em conjunto, deixar o palco de jogo como protesto. Após quase duas horas do incidente, a Uefa definiu que a partida será retomada nesta quarta, às 14h55.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, ofendeu o camaronês Pierre Webó, que é ex-atacante e atua como assistente técnico da equipe turca. Revoltado com o episódio, Webó reclamou do tratamento e foi expulso. Prontamente, os jogadores do Istanbul Basaksehir se mobilizaram contra a postura de Coltescu e tiveram a companhia dos atletas do PSG, liderados por Neymar. Quem comandou o movimento em campo foi o atacante senegalês Demba Ba, do Istanbul, que acabou expulso também.

O protesto teve a participação de jogadores reservas e de membros das comissões técnicas das duas equipes. A partida estava empatada por 0 a 0 antes da ofensa proferida pela arbitragem contra o camaronês. Entre os participantes do jogo, estavam o zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar pelo PSG. Ambos da seleção brasileira. Na equipe turca, o lateral-direito Rafael também estava em campo.

20' Jogo parado há 6 minutos por supostas injurias raciais do 4º árbitro. #PSGIBFK 0⃣x0⃣ — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) December 8, 2020

Um lance envolvendo Rafael foi o início da discussão. O brasileiro levou cartão amarelo por uma falta. Na sequência, integrantes da comissão técnica do Istanbul Basaksehir foram questionar a marcação da jogada. Durante o bate-boca, Webó e o técnico turco Okan Buruk levaram cartão amarelo e alegaram que houve por parte do quarto árbitro ofensa racista.

Em áudio enviado à equipe do Esporte Interativo, Rafael detalhou o episódio. "O quarto árbitro chegou para um cara que trabalha no clube, um assistente nosso (Webó), porque o cara estava gritando muito. O cara estava lá em cima (nas cadeiras), nem no banco estava", explicou. "O cara estava gritando e ele (quarto árbitro) chegou a falou: 'Negro, sai daí. Você vai embora'. Ele não faz parte nem do banco. Eu nem escutei. O treinador escutou. Só vi que ele (quarto árbitro) ficou branco, porque todo mundo começou a ir para cima. Com certeza ele falou. E aí gente saiu de campo. Dois ou três jogadores não queriam sair", acrescentou.

Jogadores de PSG e Istanbul Basaksehir deixam o campo após ato racista cometido pelo quarto árbitro da partida da Liga dos Campeões. pic.twitter.com/qbEDIjY7Hf — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) December 8, 2020

Segundo imagens do canal Esporte Interativo, em um dos momentos da discussão entre os jogadores, Neymar e o francês Kylian Mbappé disseram ao árbitro que não continuariam a partida caso o quarto árbitro continuasse em sua função no campo. Os jogadores do Paris queriam que ele fosse excluído da partida, o que não aconteceu.

"Se esse cara não sair daqui, não vamos jogar!" Veja o momento em que Neymar e Mbappé se posicionam contra a presença do quarto árbitro, acusado de racismo pelos jogadores do Istanbul Basaksehir. #NãoAoRacismo pic.twitter.com/YabtrnrdcH — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

Durante os mais de seis minutos de jogo paralisado, os atletas se reuniram para debater o incidente e decidiram deixar o campo de jogo, numa atitude sem precendentes na Liga dos Campeões. O diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, chegou a descer ao gramado para conversar com os seus jogadores. Pelas redes sociais, os dois clubes manifestaram apoio à decisão coletiva dos elencos de deixar o campo em sinal de repúdio ao ato do quarto árbitro. A Uefa terá de se manifestar para sequência da competição, que encerra sua fase de grupos para dar encaminhamento aos jogos de mata-mata.

"Por que quando você menciona um jogador preto, você tem que dizer 'esse cara preto'?" Demba Ba, atleta do Istanbul Basaksehir, questionou o quarto árbitro Sebastian Colţescu, que teria ofendido racialmente um membro da comissão técnica do seu time. pic.twitter.com/S1EozSiKkX — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

Depois de duas horas de paralisação, o clube turco se posicionou nas redes sociais. "No jogo contra o Paris Saint-Germain, os nossos jogadores decidiram não entrar em campo devido ao racismo do quarto árbitro Sebastian Coltescu contra nosso assistente técnico Pierre Webo. Apresentamos ao público as informações. #NãoaoRacismo", escreveu o Istanbul.