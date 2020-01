Jogadores do Grêmio prometem trabalho para apagar 'má impressão'

Os mais de 13 mil torcedores que compareceram à Arena do Grêmio na noite desta quarta-feira não gostaram do que viram. Afinal, o Grêmio perdeu para o Caxias por 2 a 0, em sua estreia no Campeonato Gaúcho, com os jogadores deixando o gramado sob vaias.

A atuação deixou uma impressão ruim. O lateral-esquerdo Cortez reconheceu que o Grêmio não fez uma boa partida e classificou o resultado como "horrível". "Temos que pedir desculpas aos nossos torcedores. Não conseguimos fazer uma boa partida. Foi um resultado horrível. É trabalhar durante a semana para poder recuperar", disse o lateral.

O capitão Maicon procurou minimizar o resultado ruim e mostrou confiança na melhora do time conforme o técnico Renato Gaúcho tenha mais opções para escalá-lo. O lateral Orejuela, por exemplo, não estava disponível. "É sempre ruim estrear com derrota, mas ainda tem jogadores para chegar, o grupo vai se fortalecer durante a competição. Valeu o empenho de todo mundo", comentou Maicon.

Nesta semana, a diretoria oficializou a contratação do lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense. Além disso, o clube demonstrou interesse no meia Thiago Neves, que rescindiu com o Cruzeiro.

Em busca da reabilitação, o Grêmio volta a campo no domingo, contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, pela segunda rodada do Gaúcho.