Vote: Jorge Sampaoli dará certo como técnico do Santos?

O Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Jorge Sampaoli para dirigir a equipe na próxima temporada. O treinador, que comandou a seleção da Argentina no Mundial de 2014, chegará no final de semana para acertar os últimos detalhes do acordo.

Será a primeira vez que Sampaoli irá trabalhar no Brasil. Após a confirmação da chegada do treinador, a diretoria santista precisa correr atrás de reforços para o time, que não conseguiu se classificar para a Libertadores do ano que vem. Como é uma incógnita no País, o Estado quer saber: