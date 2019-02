Junior Urso é inscrito no Paulistão e pode estrear pelo Corinthians em clássico

O volante Junior Urso foi confirmado nesta terça-feira na lista de inscritos do Corinthians para o Campeonato Paulista e, com isso, ganhou condições de estrear pelo time no clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 19 horas, em Itaquera.

Recém-contratado, Junior Urso se apresentou oficialmente como reforço do time há uma semana. Com 29 anos, ele estava no futebol asiático e assinou contrato para defender a equipe paulista até o final de 2021. Na China, atuou pelo Guangzhou R&F nas duas últimas temporadas, sendo que não joga desde novembro, quando acabou o Campeonato Chinês.

Ao confirmar o atleta para o Paulistão, o Corinthians passou a totalizar 25 jogadores em sua lista principal de inscritos para o torneio, que pode ter no máximo 26 nomes. Os paraguaios Romero, que negocia a renovação do seu contrato com o clube, e Sergio Díaz, lesionado, aparecem como candidatos a preencher esta última vaga.

A lista atual de inscritos tem os seguintes nomes: Cássio e Walter (goleiros); Danilo Avelar, Fagner e Michel Macedo (laterais); Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique (zagueiros); Gabriel, Junior Urso, Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho (volantes); Araos, Jadson, Mateus Vital e Sornoza (meias); e André Luis, Boselli, Clayson, Gustavo, Gustavo Silva e Vagner Love (atacantes).

Já a lista B de nomes do Corinthians para o Paulistão conta com quatro atletas: o goleiro Filipe, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, o zagueiro Léo Santos e o meia-atacante Pedrinho.