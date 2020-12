Juventude só empata com Botafogo-SP, mas termina rodada dentro do G4 da Série B

O Juventude escapou de ser derrotado na noite desta quarta-feira. O time de Caxias do Sul não fez um bom jogo diante do Botafogo-SP e ficou no empate por 1 a 1, no estádio Santa Cruz, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o resultado foi suficiente para a equipe seguir dentro do G4.

O Juventude é o quarto colocado, com 41 pontos, um a mais do que o Cuiabá, em quinto. O Botafogo, por outro lado, apesar do bom futebol apresentado nesta terça, chegou ao sétimo jogo sem vitória e ficou na vice-lanterna, com 20 pontos.

Assim como foi no empate sem gols diante do Figueirense, o Botafogo dominou o Juventude durante o primeiro, perdeu inúmeras chance de abrir o placar e levou um 0 a 0 amargo para o intervalo. No entanto, foi o time de Caxias do Sul que ameaçou logo de cara. Eltinho aproveitou a sobra e jogou na rede pelo lado de fora.

Depois do susto, o Botafogo dominou. Wellington Tanque recebeu de Val e tentou um voleio. Marcelo Carné segurou. O goleiro ainda fez mais duas boas defesas para assegurar o 0 a 0 no placar. Antes do apito final, o Juventude também tentou um lance plástico com Grampola, mas a bicicleta foi pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Botafogo continuou dominando as ações, mas acabou sendo castigado aos 20 minutos. Na primeira chegada do Juventude, Gustavo Bochecha achou Rafael Grampola dentro da área. O atacante cabeceou certeiro para superar Darley.

Após o gol, o Juventude chamou o Botafogo, que pressionou e enfim conseguiu marcar. Aos 40 minutos, Ronald avançou com liberdade pela esquerda e cruzou para Wellington Tanque. Desta vez, o atacante acertou o voleio e deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta a Chapecoense no sábado, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No mesmo dia, às 22h, o Botafogo visita o Cuiabá na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 1 JUVENTUDE

BOTAFOGO-SP - Darley; Jeferson, Robson, Walisson Maia e Gilson; Jonata Machado (Bady), Val e Matheus Anjos (Wesley Sousa); Ronald (Judivan), Wellington Tanque e Rafinha (Cássio Ortega). Técnico: Moacir Junior.

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Wellington Silva, Wellington, Nery Bareiro e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha (Wallace Tarta) e Renato Cajá (Marciel); Capixaba, Rafael Grampola (Gabriel Terra) e Rafael Silva. Técnico: Pintado.

GOLS - Rafael Grampola, aos 20 minutos do segundo tempo. Wellingon Tanque, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Jonata Machado, Valdemir, Rafinha e Jeferson (Botafogo); Nery Bareiro e Wellington Silva (Juventude).

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).