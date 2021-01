Juventude vence, entra no G4 da Série B e encerra chances de acesso do Cruzeiro

O Cruzeiro deu adeus às chances de conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro neste sábado ao perder para o Juventude, por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, pela 35.ª rodada da Série B. Já o time gaúcho retornou ao grupo de acesso.

Beneficiado pelo empate por 1 a 1 do CSA com o Avaí, em Maceió, o Juventude pulou para a quarta colocação, com 55 pontos, dois a mais do que o time alagoano, com 53. A segunda derrota seguida - tinha perdido para o lanterna Oeste por 1 a 0 - fez o Cruzeiro estacionar nos 44 pontos e, na 13.ª colocação. Está mais perto da zona de rebaixamento do que do G4 e ainda corre risco de cair para a Série C.

O Cruzeiro começou melhor a partida, assustando em chute de Giovanni, defendido por Marcelo Carné, mas o Juventude foi letal e abriu o placar aos 22 minutos. Capixaba fez fila e caiu dentro da área ao ser puxado por Matheus Pereira. Pênalti claro. Rafael Grampola soltou a bomba na cobrança no meio do gol.

Logo depois, Raúl Cáceres cruzou e Airton, na frente de Marcelo Carné, furou o cabeceio. O Juventude chamou o Cruzeiro para cima, buscando matar o jogo no contra-ataque. Aos 38, Igor cobrou falta e Grampola apareceu livre de marcação, mas chegou um pouco atrasado. Na sequência, William Pottker, dentro da pequena área, perdeu a chance do empate. Nos minutos finais, o Cruzeiro apostou nos cruzamentos. Mas não teve sucesso.

No começo do segundo tempo, Rafael Luiz, que entrou no lugar de Matheus Pereira no intervalo, furou e a bola sobrou para Matheuzinho. O chute foi nas mãos de Fábio. Aos quatro minutos, Rafael Sóbis fez o gol de empate, mas a arbitragem assinalou impedimento do experiente atacante.

Aos 13 minutos, Sóbis arriscou de fora da área e Marcelo Carné espalmou para escanteio. A resposta do Juventude veio na sequência. Manoel escorregou e a bola caiu nos pés de Rafael Grampola, que bateu colocado, pela linha de fundo. William Pottker cruzou e Sóbis cabeceou na rede pelo lado de fora.

Nos minutos finais, o Cruzeiro partiu com tudo para cima do Juventude. Filipe Machado aproveitou cruzamento da direita e cabeceou nas mãos de Carné. Aos 42, William Pottker arriscou de longe e a bola explodiu na trave.

O Juventude volta a campo na terça-feira, contra o Avaí, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis. Na quarta, o Cruzeiro recebe o Operário-PR, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela 36.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 0 CRUZEIRO

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Igor, Wellington (Augusto), Emerson e Eltinho; Gabriel Bispo, Gustavo Bochecha e Renato Cajá (Neto); Capixaba (Matheuzinho), Rafael Grampola (Everton) e Rogério (Roberto). Técnico: Pintado.

CRUZEIRO - Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira (Rafael Luiz); Adriano, Filipe Machado (Jadson) e Giovanni (Welinton); Airton (Marcelo Moreno), William Pottker e Rafael Sóbis. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL - Rafael Grampola, aos 22 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Emerson, Neto e Eltinho (Juventude); Airton e Rafael Sóbis (Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).