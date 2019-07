Juventus x Tottenham: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Juventus e Tottenham se enfrentam neste domingo, às 8h30 (horário de Brasília), no National Stadium, em Kallang (Cingapura), pela Copa dos Campeões Internacionais, torneio amistoso disputado por 12 equipes.

Juventus x Tottenham terá transmissão dos canais Fox Sports e Record News. As duas equipes estreiam na competição que vai até o dia 10 de agosto.

A principal atração, claro, será Cristiano Ronaldo. Apesar de se apresentar alguns dias depois do elenco da equipe de Turim por causa da Liga das Nações, quando foi campeão com Portugal, o atacante viajou com o grupo para o torneio.

A competição também vai marcar o início do trabalho do técnico Maurizio Sarri, que chegou ao clube nesta temporada para substituir Massimiliano Allegri. Além do Tottenham, domingo, a Juventus enfrenta a Inter de Milão, quarta-feira, em Nanquim, na China, e Atlético de Madrid, em 10 de agosto, em Estocolmo.

O Tottenham entra no torneio para defender o título que conquistou na edição de 2018. A equipe inglesa, do técnico Mauricio Pochettino, terá força máxima, contando com suas principais estrelas, como Harry Kane e sul-coreano Son.

Além da Juventus, domingo, os ingleses vão enfrentar o Manchester United, na quinta-feira, no Hongkou Football Stadium, em Xangai, e Inter de Milão, dia 4 de agosto, em seu estádio, em Londres.