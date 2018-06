Kleina lamenta expulsões em derrota da Chapecoense na Libertadores

A Chapecoense decepcionou na sua estreia na fase preliminar da Copa Libertadores. Na noite de quarta-feira, na Arena Condá, o time perdeu para o Nacional do Uruguai por 1 a 0, se complicando na busca pela classificação à etapa que antecede a fase de grupos da competição. Em entrevista coletiva, o técnico Gilson Kleina pediu calma para se evitar avaliações precipitadas sobre o time.

"Temos que ter calma e tranquilidade para não achar que com uma derrota está tudo errado e começar a descaracterizar o time", afirmou Kleina, que ainda não havia perdido no comando da Chapecoense e vinha realizando um bom começo de temporada, na liderança do Campeonato Catarinense, com dez pontos somados em quatro jogos.

Durante o segundo tempo do duelo, a Chapecoense chegou a ficar em superioridade numérica após a expulsão de Alfonso Espino, aos 32 minutos. Mas pouco depois, foi o time catarinense quem teve dois jogadores recebendo o cartão vermelho - Perotti e Eduardo.

Kleina lamentou as expulsões e a chance perdida de reagir no jogo quando a equipe catarinense tinha um jogador a mais em campo. "Tínhamos 20 minutos para trabalhar 11 contra 10, mas infelizmente terminamos o jogo com um homem a menos", comentou.

Apesar da derrota, Kleina acredita que a Chapecoense pode reverter a vantagem do Nacional, na próxima quarta, no Uruguai. "Lá, temos que ter velocidade, sermos aguerridos e fazer com que a bola comece entrar pelo lado do campo", disse.