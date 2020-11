Lanterna da Série B, Oeste derrota o Brasil-RS e acaba com jejum de 13 jogos

Afundado na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Oeste conseguiu reencontrar a vitória. Depois de 13 jogos sem saber o que é vencer, o time paulista encerrou o jejum ao derrotar o Brasil-RS por 2 a 1, neste sábado, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 22.ª rodada. Alex Ruan (contra) e Pedrinho anotaram para os paulistas no primeiro tempo, enquanto que Dellatorre descontou na parte final.

A última, e então única, vitória do Oeste na Série B havia acontecido em cima do CSA por 2 a 1, no dia 13 de setembro. Mesmo com a quebra do jejum, os paulistas seguem na lanterna (20.ª posição), com apenas 11 pontos, estando 14 atrás do primeiro time fora da degola, que é o Vitória. O Brasil-RS segue na metade inferior da tabela de classificação com 26 pontos, em 14.º.

O Oeste não deu chances à má fase e logo aos cinco minutos abriu o placar. Depois de cobrança de falta fechada, a defesa do Brasil-RS subiu junto com os atacantes paulistas e Alex Ruan, contra, mandou para o fundo das redes. A equipe de Barueri seguiu pressionando e teve outras oportunidades de marcar com Bruno Lopes e Caio, que mandaram para fora.

O Brasil-RS não oferecia resistência e fazia o possível para não aumentar o prejuízo. Rafael Martins fez boa defesa em cabeçada de Caio, aos 24 minutos. Na sequência, porém, o goleiro pelotense não pode fazer nada. Em contra-ataque, Bruno Lopes recebeu em velocidade e acionou Caio. O meia tocou por cima do camisa 1 e carimbou o travessão. Pedrinho apareceu para completar para o gol vazio aos 26.

Concentrado e bem focado no campo de defesa, o Oeste não deixou o adversário crescer. Matheus Oliveira tentou de fora da área, mas Caíque mandou para escanteio. A insistência dos visitantes foi premiada com um gol aos 39 minutos de Dellatorre. O centroavante escorou cruzamento de Matheus Oliveira para fundo das redes, sem trabalho. Pedrinho ainda acertou a trave para o Oeste, mas o placar se manteve.

Os times voltam a jogar nesta terça-feira, quando a Série B terá oito jogos em sua 23.ª rodada. O Oeste faz o duelo paulista contra a Ponte Preta, às 19h15, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Um pouco mais tarde, às 21h30, o Brasil-RS recebe o CRB, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 x 1 BRASIL-RS

OESTE - Caíque França; Matheus Rocha, Vitor Lisboa, Luanderson e Caetano; Yuri, Caio Vinícius e De Paula (Léo Ceará); Bruno Lopes (Luan), Pedrinho (Bruno Alves) e Fábio. Técnico: Roberto Cavalo.

BRASIL-RS - Rafael Martins; Felipe Albuquerque (Rodrigo Ferreira), Heverton, Nuno e Alex Ruan (Bruno Santos); Sousa, Bruno Matias (Wellington Simião) e Matheus Oliveira (Wesley Pacheco); Jarro (Luiz Henrique), Bruno José e Dellatorre. Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Alex Ruan (contra), aos 5, e Pedrinho, aos 26 minutos do primeiro tempo; Dellatorre, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedrinho e Luan (Oeste); Nuno e Bruno José (Brasil-RS).

CARTÃO VERMELHO - Souza (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).