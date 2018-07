Lanterna do Alemão, Colônia aposta em técnico campeão pelo Stuttgart como diretor

Lanterna do Campeonato Alemão e ainda sem vencer na competição, o Colônia definiu nesta quarta-feira seu novo diretor geral. Ex-técnico de Stuttgart e Eintracht Frankfurt, Armin Veh chega para a vaga deixada por Joerg Schmadtke, que deixou o clube no último mês de outubro em meio ao péssimo momento.

Veh assinou contrato com o Colônia até o fim da temporada 2019/2020 do futebol europeu. Ele tem como ponto alto na carreira a conquista do Campeonato Alemão de 2006/2007, com o Stuttgart. Acumulou ainda passagens como técnico por Augsburg, Wolfsburg, Hansa Rostock, entre outros.

O Stuttgart vive momento de reformulação em seu futebol e, inclusive, demitiu no último fim de semana seu treinador. Peter Stöger foi dispensado no domingo, após o empate com o Schalke 04, após mais de quatro anos no comando da equipe.

O time é o lanterna disparado da tabela do Alemão, com três pontos e ainda sem vencer após 14 rodadas. Já são 11 pontos de diferença para o Hamburgo, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Colônia recebe o Freiburg, neste domingo.