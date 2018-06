Lateral da França mira liderança do grupo por 'mais confiança' nas oitavas

Já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo, a França encerra a participação na primeira fase diante da Dinamarca, terça-feira que vem, em Moscou. Um empate é suficiente para a seleção garantir a liderança do Grupo C, objetivo traçado pelo lateral Sidibé, até para dar mais confiança ao time na segunda fase do torneio.

+ Deschamps celebra vaga antecipada, mas admite: 'A França ainda não se soltou'

"O objetivo é terminar na liderança do grupo, porque vai nos ajudar a ficar mais confiantes", declarou o jogador em entrevista coletiva neste sábado. O atleta do Monaco explicou que, em busca do triunfo, os franceses já começaram a estudar o próximo adversário.

"Nós começamos a analisar a Dinamarca, mas vamos realmente começar a trabalhar nisso 48 horas antes da partida", revelou. "Mas, é claro, nós já conhecemos alguns jogadores deles muito bem, como Eriksen, Jorgensen e Kjaer."

Com a vaga garantida, o técnico Didier Deschamps pode optar por poupar algumas peças, e é nisto que Sidibé confia para ter chances de mostrar novamente seu futebol. O jogador era o dono da lateral direita até se contundir às vésperas da Copa, mas garantiu estar "1.000% em forma".

"O meu objetivo, se jogar, é fazer a partida perfeita", disse o jogador, que minimizou a perda da titularidade para Pavard. "Nós respeitamos todas as decisões do treinador."