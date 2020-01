Lazio ganha do Napoli no final e segue firme na cola dos líderes no Italiano

Juventus e Inter de Milão disputam ponto a ponto a liderança do Campeonato Italiano. Mas tem um terceiro time que está de olho na ponta da competição. É a Lazio, que neste sábado conseguiu, pela primeira vez em sua história de 120 anos completados nesta semana, a 10.ª vitória consecutiva ao derrotar o Napoli por 1 a 0, no estádio Olímpico, em Roma, pela 19.ª rodada.

Com o triunfo em casa, a Lazio subiu para 42 pontos e está apenas três atrás de Juventus e Inter de Milão, que ainda jogam neste final de semana. Apesar do duelo contra o Napoli ser pela 19.ª rodada, o clube de Roma só atuou 18 vezes até agora, já que a partida contra o Verona, em Roma, pela 17.ª rodada, foi adiado para o início de fevereiro por causa da disputa da Supercopa da Itália.

Do outro lado, a má fase não acaba. Em uma campanha vexatória diante de toda a expectativa para a temporada, o Napoli foi ultrapassado pelo Milan, que venceu mais cedo neste sábado, está agora na nona colocação, com 24 pontos. Muito longe até de uma briga por vaga na próxima edição da Liga Europa. Em seu quarto jogo no comando napolitano, o técnico Gennaro Gattuso conheceu a sua terceira derrota.

Em campo, o jogo teve emoção para os dois lados. Sem adotar uma postura defensiva, o Napoli procurava o ataque, especialmente com Lorenzo Insigne, e conseguiu alguns boas chances de gol. Só não conseguiu por causa da má pontaria do volante brasileiro Allan e do azar do polonês Zielinski, que mandou uma bola na trave no segundo tempo.

Para a Lazio, muitas oportunidades foram criadas tanto no primeiro como no segundo tempo - Milinkovic-Savic chegou a acertar um chute na trave. E foi em uma falha do goleiro do Napoli que saiu o gol da vitória, aos 37 minutos da segunda etapa. O colombiano Ospina tentou driblar Immobile dentro da área, mas o centroavante roubou a bola e chutou para o gol. Di Lorenzo ainda tentou salvar, mas acabou não tendo sucesso.