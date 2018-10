Leco espera que São Paulo fique no mínimo no G-4 no Brasileirão

A queda brusca de rendimento do São Paulo no Campeonato Brasileiro atingiu a cúpula do clube, que já vê como distante o título no torneio. O tricolor ocupa a quarta posição, nove pontos atrás do líder Palmeiras. Flamengo e Internacional também estão à frente do time, que tem apenas um ponto de vantagem sobre o Grêmio, quinto colocado.

A situação fez com que o foco mudasse nesta reta final de competição. "A briga pela conquista, pelo alcance do título, se tornou difícil. E os adversários estão muito valorizados, estão também focados em obter esse patamar. Nós estamos na luta. O objetivo é estar entre os quatro em especial, não entre os seis", afirmou Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo.

O dirigente prefere ressaltar o trabalho deste ano em comparação com a temporada passada, quando o São Paulo lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Isso revela evolução e crescimento. Estamos muito diferentes do que estivemos no ano passado. Estamos lutando em cima, mas ainda assim a gente quer mais", avisou.

O time caiu bastante de rendimento nas últimas rodadas e viu seus adversários abrirem vantagem na competição. Para piorar, o São Paulo não sabe o que é vencer há seis jogos. Na sexta-feira, a equipe enfrenta o Vitória, em Salvador, pela abertura da 31ª rodada do Brasileirão.

"Estamos fazendo uma uma análise de tudo, atentos e procurando fazer um planejamento total para o ano que vem, no sentido de ainda fazer melhor pelo São Paulo do que neste ano. Claro que houve evolução, mas não significa que nós não queremos mais. Obviamente que toda análise passa por resultado, pois no futebol não tem como negar isso", disse Leco.