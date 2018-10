Léo Moura e Kannemann reforçam time reserva do Grêmio diante do Sport

Dez pontos atrás do líder Palmeiras, a oito rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, e a quatro dias do jogo de volta contra o River Plate, pela semifinal da Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho vai escalar um time reserva reforçado pelo lateral-direito Léo Moura e pelo zagueiro Kannemann, neste sábado, às 16h30, contra o Sport, em Porto Alegre, pela 31ª rodada.

Léo Moura treinou normalmente nesta sexta-feira pela manhã e pareceu recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda. Kannemann tem escalação assegurada, pois levou o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar diante do River Plate na terça-feira, às 21h45, na Arena.

O restante do grupo que vai enfrentar o time pernambucano deve ser o mesmo que empatou com o América-MG, na última rodada, sábado passado, em Belo Horizonte. "Temos compromissos e objetivos no clube. Não interessa se estamos no time titular ou alternativo. O Grêmio tem como o objetivo ficar no G4 e é isso que vamos buscar", disse Thonny Anderson.

Marcelo Grohe, Geromel, Cícero, Ramiro, Jael, Everton e Luan ficaram na academia. Os dois últimos seguem em tratamento médico e o técnico Renato Gaúcho não sabe se poderá contar com eles no duelo decisivo contra os argentinos.

O Grêmio soma 52 pontos no Brasileirão e está na quinta colocação, um ponto atrás do São Paulo. O líder Palmeiras tem 62, seguido por Flamengo (58) e Internacional (57).

O provável time do Grêmio para sábado tem: Paulo Victor; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Marcelo Oliveira (Juninho Capixaba); Kaio, Matheus Henrique, Thaciano, Jean Pyerre e Pepê; Thonny Anderson.