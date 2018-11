Lesionado, Moisés desfalca o Palmeiras diante do Fluminense

O meia Moisés vai desfalcar o Palmeiras diante do Fluminense, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. O camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo direito no empate por 1 a 1 no Atlético-MG, em Minas Gerais. O meia foi submetido a exames nesta segunda-feira e será reavaliado ao longo da semana. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube.

Moisés foi substituído no segundo tempo da partida contra o Atlético-MG, iniciou tratamento ainda no banco de reservas e deixou o estádio mancando. "Foi uma torção que eu tive num lance em que subi de cabeça no primeiro tempo ainda. Quando fui cair, pisei no chão, e o Elias caiu junto. Eu virei meu pé. Inchou bastante, tentei voltar", afirmou o jogador, ainda na capital mineira.

"No segundo tempo, começou a me limitar, tanto para chutar a bola como para frear e mudar de direção. Achei melhor sair para não agravar", afirmou o camisa 10.

Sem Moisés, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá começar a partida desta quarta-feira com Lucas Lima ou Gustavo Scarpa. Além do camisa 10, o atacante Deyverson está fora por ter sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com dois jogos de gancho (um já cumprido). No mesmo julgamento, o técnico Luiz Felipe Scolari pegou uma partida de suspensão.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem para o Internacional. Após a rodada do final de semana, a 33ª, as chances de conquista do título chegaram a 92% de acordo com o site Infobola.