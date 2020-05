Liga antecipa reinício do Campeonato Português e torneio terá calendário apertado

Antes programado para voltar no dia 4 de junho, o Campeonato Português teve seu reinício antecipado para o dia 3. A decisão foi anunciada pela Liga Portugal, que também informou os dias e horários das partidas dos jogos da 25ª a 33ª rodada do torneio. Haverá partidas em vários dias consecutivos.

O primeiro jogo do recomeço da competição será entre Portimonense e Gil Vicente em 3 de junho. No mesmo dia, o líder Porto visita o Famalicão. Outro destaque da 25ª rodada é o duelo entre o vice-líder Benfica e o Tondela, que será disputado no dia 4.

Leia Também Receba no seu e-mail as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Um detalhe que chamou a atenção na divulgação do calendário da retomada do Campeonato Português é que haverá jogos em vários dias seguidos. Em junho, por exemplo, apenas os dias 8, 14, 20 e 27 não terão partidas realizadas. O calendário apertado se explica pelo objetivo de concluir o torneio até o final de julho.

Os locais dos encontros ainda não foram divulgados. Certo é que os estádios não terão a presença de torcedores até o final do campeonato e haverá restrição de pessoas ao redor dos palcos das partidas.

O Campeonato Português foi paralisado há mais de dois meses, a dez rodadas do fim, quando o Porto liderava a competição com 60 pontos ganhos, um a mais que o Benfica.