Linense-SP, Manaus, Ferroviário-CE e São José-RS avançam às quartas da Série D

Os quatro primeiros clubes classificados às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - foram definidos neste sábado. Linense-SP, Manaus-AM, São José-RS e Ferroviário-CE agora vão aguardar os outros quatro classificados para conhecer os seus próximos adversários.

A briga paulista aconteceu no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP). O time da casa, o Novorizontino-SP, vencia o Linense até os 45 minutos do segundo tempo por 2 a 1, mas sofreu o empate. O resultado deu a vaga ao time de Lins (SP), que tinha vencido na ida por 3 a 2 e jogava pela igualdade.

Dois times avançaram com vitórias. Um deles é o Ferroviário, que fez 4 a 2 contra o Altos-PI, mesmo jogando no Piauí. Quem vencesse ficaria com a vaga porque houve empate no Ceará por 1 a 1. Em casa, em Porto Alegre, o São José bateu o Tubarão-SC por 2 a 0 e garantiu a sua vaga porque tinha empatado em Santa Catarina por 1 a 1.

Quem precisou dos pênaltis para manter o sonho de acesso foi o Manaus, que em casa perdeu para o Rio Branco-AC por 1 a 0. O time amazonense tinha vencido no Acre por 2 a 1 e a levou vantagem na disputa de pênaltis: 3 a 2.

Três jogos vão ser disputados neste domingo e outro na segunda-feira. Após a definição dos oito classificados vai ser confirmada a próxima fase, feita através de melhor campanha. O 1.º colocado pega o 8.º, o 2.º encara o 7.º, o 3.º enfrenta o 6.º e o 4.º joga contra o 5.º.

Confira a rodada de volta das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Sábado

São José-RS 2 x 0 Tubarão-SC (ida 1 x 1)

Altos-PI 2 x 4 Ferroviário-CE (ida 1 x 1)

Manaus-AM 0 (3) x (2) 1 Rio Branco-AC (ida 2 x 1)

Novorizontino-SP 2 x 2 Linense-SP (ida 1 x 2)

Domingo

15h15

Iporá-GO x Treze-PB

16 horas

Caxias-RS x Uberlândia-MG

17 horas

Moto Club-MA x Imperatriz-MA

Segunda-Feira

21h15

Campinense-PB x Brasiliense-DF