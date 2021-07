Lisca se apresenta ao Vasco nesta sexta-feira, treina e já concentra para estreia

Todo treinador gosta de chegar a um novo clube já mostrando o cartão de visitas, impondo suas características e ganhando na estreia. Lisca terá de se superar no Vasco. Ele desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, se apresenta nesta sexta e logo após comanda o primeiro e único treinamento antes de encarar o Guarani. Após o trabalho, já fica concentrado para encarar o embalado time paulista, no sábado, no estádio de São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Substituto de Marcelo Cabo, o novo comandante terá apenas um trabalho para fazer o Vasco mudar de atitude e se impor na segunda divisão nacional. Acabar com o efeito gangorra é a missão inicial para se aproximar da zona de acesso.

São apenas quatro pontos do tão sonhado G4, mas apenas a oitava colocação. E, de cara, logo um confronto direto com um postulante ao acesso. O Guarani está em terceiro, com 23 pontos. Os cariocas somam 19, mas não conseguem emplacar dois triunfos seguidos, o que o faz oscilar na tabela de classificação.

Lisca chega a São Januário respaldado pelo ótimo trabalho feito com o América-MG na temporada passada. Além de conseguir reconduzir os mineiros à elite nacional com o segundo lugar no geral, ainda foi até às semifinais da Copa do Brasil, parando apenas no campeão Palmeiras.

Curiosamente, são as duas missões que terá no comando do Vasco. Além de buscar o acesso imediato à elite, os dirigentes da equipe cruzmaltina acreditam que podem ir longe na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time visita o São Paulo pela ida das oitavas de final.

Para a estreia, Lisca não deve ter peça importante no meio de campo. O volante Andrey sentiu uma lesão muscular no aquecimento diante do CSA e é problema. Para piorar, o lateral MT está suspenso e não encara o Guarani. A boa notícia é a volta de Léo Matos na direita. Acabar com a série de quatro vitórias do rival de Campinas (SP) virou o desafio inicial do novo técnico.