Liverpool x Southampton: onde assistir ao jogo pelo Inglês

Liverpool e Southampton se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Inglês. A partida será realizada às 12h (horário de Brasília), no estádio Anfield, em Liverpool. A partida terá transmissão pelo canal de streaming DAZN.

O Liverpool lidera o Inglês com 70 pontos, 23 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Em segundo lugar, aparece o Manchester City, com 51.

A equipe do técnico Jürgen Klopp vive ótima fase e alcançou aproveitamento de 97% dos pontos disputados no Inglês até agora. O time venceu todas as equipes da competição na temporada, atingindo 41 jogos de invencibilidade no Inglês. A série só está atrás da campanha do Arsenal de 2003-04, com 49 jogos sem derrota. O Liverpool não perde na competição desde o dia 3 de janeiro de 2019.