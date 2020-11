Luan demonstra entusiasmo com Abel Ferreira: 'Ele é aberto e aceita trocar ideias'

O final do jogo com o Red Bull Bragantino mostrou que o técnico Abel Ferreira, apesar de estar há apenas dois dias no Palmeiras, conseguiu 'ganhar' o grupo. Após a vitória por 1 a 0 e a classificação garantida para as quartas de final da Copa do Brasil, o técnico português fez questão de abraçar cada atleta na saída de campo.

"Eu fui dar parabéns pela estreia, pela vitória", disse o zagueiro Luan, um dos líderes do grupo, que conversou com o treinador à beira do gramado após a vitória. "Tivemos chances de fazer mais gols, mas foram apenas dois dias de trabalho. Muita conversa, mas acho que ainda vamos evoluir muito daqui para frente."

Luan ratificou o que o treinador havia dito na apresentação. "O Abel disse que não iria mudar muita coisa feita pelo Andrey (Lopes, técnico interino). A partir de agora, vamos absorver as ideias. Ele é muito aberto e aceita trocar opiniões."

O zagueiro admitiu que o time diminuiu o ritmo, principalmente no segundo tempo, quando a vantagem já era muito boa a favor do Palmeiras. "Poderíamos fazer um jogo até melhor, mas quando você constrói o resultado no primeiro jogo dá tranquilidade. O importante é estarmos nas quartas. Não sofremos gols e vamos procurar evoluir e ajudá-lo também."

O Palmeiras volta a campo no domingo, em São Januário, às 16 horas, diante do Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Competição na qual o time de Palestra Itália é o sétimo colocado, com 28 pontos, sete atrás dos líderes Internacional e Flamengo.