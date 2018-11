Luan e Léo Moura não treinam e são desfalques do Grêmio contra o São Paulo

Os torcedores do Grêmio tinham a expectativa de ver nesta quinta-feira a volta do atacante Luan ao time titular após um mês fora. Mas esse retorno não vai mais acontecer contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não se recuperou completamente da fascite plantar no pé direito e nem viajou com a delegação nesta quarta.

Na terça-feira, Luan participou do treinamento, mas saiu mais cedo aparentando sentir novamente dores no pé. Nesta quarta ele nem apareceu no gramado do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para a última atividade antes da viagem para São Paulo. E não foi só ele; o lateral-direito Léo Moura também não treinou e também não embarcou para a capital paulista.

Ausências no treinamento de terça-feira, o zagueiro Pedro Geromel e o centroavante participaram normalmente da atividade nesta quarta e estão confirmados para o jogo. O lateral-direito Leonardo segue em recuperação após desconforto muscular e está fora. Assim, Madson será o lateral-direito em São Paulo.

Jean Pyerre e Matheus Henrique, autor do gol da vitória do último domingo contra o Vasco, têm se destacado nos últimos jogos, mas começarão a partida no estádio do Morumbi no banco de reservas, como opções para o decorrer da partida.

O provável time titular que o técnico Renato Gaúcho escalará é: Paulo Victor; Madson, Pedro Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Cícero e Everton; Jael.

Com 58 pontos cada, Grêmio e São Paulo estão na briga por uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O time gaúcho está na frente, em quarto lugar, por ter uma vitória a mais (16 a 15). Para o volante Michel, o duelo desta quinta-feira é considerado uma final.

"A mesma final que a gente jogou contra o River (Plate), tem que jogar contra o São Paulo e o restante do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto, a gente da qualidade do São Paulo. Eles vêm de trocar o treinador. Mas isso não interessa, nós trabalhamos bastante pra enfrentar essa dificuldade. Esse confronto direto, a gente sabe que é diferente", disse nesta quarta-feira.

Confira os relacionados do Grêmio:

Goleiros - Paulo Victor e Bruno Grassi;

Laterais - Madson, Cortez, Juninho Capixaba e Marcelo Oliveira;

Zagueiros - Pedro Geromel e Paulo Miranda;

Volantes - Michel, Maicon, Cícero, Thaciano, Kaio e Matheus Henrique;

Meias - Jean Pyerre, Alisson, Ramiro, Vico e Douglas;

Atacantes - Jael, Everton, André, Pepê, Marinho e Thonny Anderson.