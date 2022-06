Luan vai passar por cirurgia na coxa esquerda e aumenta lista de desfalques no São Paulo

Que Luan não poderia jogar contra o Palmeiras na segunda-feira, pelo Brasileirão, já era de conhecimento de Rogério Ceni, mas agora a situação ficou um pouco mais delicada. O São Paulo comunicou nessa sexta-feira que o volante vai ter de passar por uma cirurgia por complicação de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e aumentará a lista de desfalques do clube.

Luan sentiu o problema ainda durante a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, no dia 12 de junho, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e foi desfalque na derrota para o Botafogo por 1 a 0, na quinta-feira, no Rio de Janeiro.

O clube paulista ainda não soube informar o tempo de recuperação do jogador. Além de Luan, é certo que o técnico Rogério Ceni terá outros desfalques nos dois próximos duelos, ambos no Morumbi, contra o Palmeiras. Na segunda-feira (20h), pelo Brasileiro, e na quinta-feira pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

As ausências de Ceni nos clássicos, além de Luan, são: Gabriel Sara (passou por tornozelo direito), Nikão (lesão no tornozelo esquerdo), Talles Costa (entorse no tornozelo direito), Alisson (entorse no joelho direito), Moreira (entorse no tornozelo esquerdo), Andrés Colorado (lesão muscular no reto femoral direito) e Caio (lesão no ligamento cruzado do joelho direito).

O São Paulo ocupa a quinta colocação no Brasileiro com 18 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR (que leva a melhor no critério de desempate por ter mais vitórias). O líder é justamente o Palmeiras, com 25 pontos.