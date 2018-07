Lucca exalta parceria com Pottker e diz que Inter criou 'identidade'

Sem Leandro Damião, em recuperação de um torcicolo, William Pottker será o responsável por comandar o ataque do Internacional no duelo de quinta-feira com o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a oportunidade para ele jogar novamente ao lado de Lucca, que atuará mais aberto e relembrou a parceria que teve com o companheiro na Ponte Preta.

"Quando jogamos juntos, ele sempre jogou centralizado e eu, pelo lado. Sei como gosta de jogar, mas não vou falar porque pode facilitar para o adversário. Sei como ele gosta de receber as bolas", afirmou Lucca, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

As últimas atividades indicaram que o Inter vai enfrentar o Atlético-PR com a improvisação de Zeca no meio-campo e a entrada de Danilo Silva na zaga, como Odair testou no jogo-treino contra o Red Bull Brasil. Com isso se confirmando, a equipe entrará em campo com: Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Nico López, Zeca, Edenílson e Lucca; William Pottker.

Satisfeito com a preparação do Inter durante a pausa do Brasileirão, Lucca apostou que o time retornará ao torneio fortalecido. "Nossa equipe está se fortalecendo cada vez mais e criando uma identidade. Nosso dia a dia está sensacional. Vamos manter a serenidade para que as coisas aconteçam da forma que queremos", disse.

Até a paralisação da competição nacional, o Inter ocupava a quarta posição, com 22 pontos. Mas Lucca evitou projetar as possibilidades de a equipe brigar pelo título. "Vamos jogo a jogo e ver o que acontece mais para frente. É muito difícil cravar alguma coisa. Não tem como falar se o Inter vai chegar ao final do ano e vai estar na Libertadores ou até brigando por título", comentou.