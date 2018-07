Luís Fabiano é poupado e desfalca o Vasco contra o Grêmio

O técnico Milton Mendes confirmou as expectativas neste sábado e não relacionou o atacante Luís Fabiano para o importante duelo de domingo, entre Vasco e Grêmio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro - as duas equipes estão empatadas com seis pontos.

Durante os treinos dos últimos dias, o treinador já havia testado algumas formações diferentes, sem a presença do atacante de 36 anos, que tem enfrentando uma dura sequência de jogos. Milton Mendes, assim, optou por poupá-lo para evitar contusões.

A lista de relacionados, contudo, traz algumas boas novidades. Uma delas é a presença do volante Wellington, recém-contratado por empréstimo do São Paulo, que pode até começar como titular caso o treinador opte por um time mais defensivo.

Outra novidade é a presença de Thalles, candidato a ficar com a vaga de Luís Fabiano. O atacante estava acima do peso e passou algumas semanas por um cuidado especial para readquirir a melhor forma física.

Confira a lista de relacionados do Vasco para enfrentar o Grêmio:

Goleiros: Martin Silva e Gabriel Félix.

Laterais: Gilberto, Henrique, Madson e Yago Pikachu.

Zagueiros: Breno, Paulão e Jomar.

Volantes: Bruno Gallo, Douglas, Evander, Jean e Wellington.

Meias: Andrezinho, Guilherme, Mateus Vital, Nenê e Wagner.

Atacantes: Kelvin, Manga, Muriqui e Thalles.