Luiz Felipe festeja bom início de ano no Santos e revela churrasco após treino

O gol marcado no clássico diante do São Paulo, na vitória por 2 a 0, domingo, pelo Campeonato Paulista, foi uma amostra do início de ano favorável do zagueiro Luiz Felipe no Santos. Foi o que o jogador considerou em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

"Sem dúvida, é o melhor início de temporada da minha carreira. E a briga por posição na zaga é muito positiva para nós. Ajuda muito nos treinos, faz todo mundo estar sempre se esforçando ao máximo nos treinos para manter o alto nível dos companheiros", disse o jogador.

Os três pontos conquistados diante do rival, segundo o zagueiro, apenas ratificaram o momento de segurança do time. "Nossa confiança começou alta antes mesmo de iniciar o Paulistão. Claro que uma vitória no clássico te dá mais moral, deixa o ambiente mais leve. Estamos felizes com o momento, mas nossa confiança já estava alta na pré-temporada."

Quanto ao trabalho do técnico Jorge Sampaoli, o jogador disse estar adaptado. "Ele cobra bastante nos treinos, assim como no jogo. Na verdade, até um pouco mais. A gente faz movimentos repetidos durante a atividade, para aperfeiçoar, até ficar exatamente do jeito que ele quer."

Luiz Felipe revelou que um churrasco foi oferecido aos jogadores e comissão técnica na terça-feira, a pedido de Sampaoli, como prêmio pelo bom início de campeonato, com três vitórias, em três jogos.

"A gente tem as nossas refeições aqui e na terça-feira mudou um pouco. Em vez da janta tradicional, foi o churrasco, normal, dentro do que fazemos. Treinamos à tarde e nos alimentamos aqui. Em vez do jantar, foi churrasco e descanso para o pessoal da cozinha."

O Santos viaja para Bragança Paulista nesta quarta-feira à noite, após o treino no CT Rei Pelé, para encarar o Bragantino na quinta. O time lidera o Grupo A do Paulistão, com nove pontos. O ataque fez sete gols e a defesa ainda não foi vazada.