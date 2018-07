Maicosuel volta e Luan vira baixa no Atlético-MG para semifinal do Mineiro

O Atlético Mineiro ganhou uma boa e uma má notícia na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira, no dia seguinte à vitória sobre o Sport Boys, da Bolívia, por 5 a 2, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores.

O meia Maicosuel foi liberado pelo departamento médico e participou normalmente da atividade junto com os reservas. Recuperado de um estiramento na coxa direita, a expectativa é que seja relacionado para o duelo deste domingo, às 11 horas, contra o URT, de Patos de Minas (MG), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira semifinal do Campeonato Mineiro.

A baixa fica por conta do atacante Luan, que deixou o duelo pela Libertadores com dores na coxa direita e foi vetado da próxima partida. O jogador passará por exames nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema.

O técnico Roger Machado comandará na manhã deste sábado o último treino do Atlético antes do jogo de ida da semifinal do Mineiro - a volta está programada para o próximo dia 23 no estádio Independência. A outra disputa do Estadual será entre América-MG e Cruzeiro, também no domingo, às 16 horas, no Independência.