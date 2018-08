Malcom marca, mas Barcelona perde de virada para a Roma nos EUA

Os gols de Rafinha e Malcom não impediram que o Barcelona sofresse uma dura derrota na noite desta terça-feira. No AT&T Stadium, em Arlington, o time catalão caiu de rendimento após diversas substituições no segundo tempo e perdeu por 4 a 2 para a Roma, sob os olhares de 54.726 espectadores.

Recém-contratados pelo Barcelona, Arthur e Malcom iniciaram o duelo como titulares, assim como Rafinha e Marlon. E o time começou melhor o duelo, ao abrir o placar logo aos cinco minutos, com o gol marcado por Rafinha, em jogada que também envolveu Munir e Malcom. Só que a Roma arrancou o empate aos 34, com El Shaarawy, após lance construído por Justin Kluivert, filho do craque e ex-jogador Patrick Kluivert, indo ao intervalo com o placar empatado em 1 a 1.

Adquirido pelo Barcelona junto ao Bordeaux dias após a Roma dar como certa a sua contratação, Malcom marcou contra aquele que poderia ser o seu atual clube logo aos três minutos da etapa final, num lance que novamente envolveu Rafinha e em que Ballou deu o passe para o ex-corintiano ir às redes sem goleiro logo no seu jogo de estreia pelo time catalão.

No final do jogo, porém, a Roma conseguiu a virada aproveitando da maior experiência dos seus atletas e diante de um Barcelona muito modificado. Florenzi, aos 33, Cristante, aos 38, e Perotti, convertendo pênalti aos 41 minutos, deram a vitória ao time italiano por 4 a 2.

Em sua estreia na International Champions Cup, o Barcelona havia superado o Tottenham na disputa de pênaltis após empate por 2 a 2. E no sábado o time terá pela frente o Milan em Santa Clara. Já a Roma, que havia sido goleada pelo Tottenham por 4 a 1, vai encarar o Real Madrid na próxima terça-feira, em East Rutherford.