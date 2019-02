Mancini tem problemas para escalar o São Paulo diante do Bragantino

O técnico Vagner Mancini está quebrando a cabeça para montar o São Paulo para a partida de domingo, contra o Bragantino, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time do Morumbi necessita de uma vitória para voltar à zona de classificação para a próxima fase no Grupo D, graças à derrota do Ituano para o Palmeiras.

Dois jogadores que poderiam ajudar no meio de campo, Hudson e Liziero, ainda não estão totalmente recuperados e são dúvida para o duelo. Nesta quinta-feira, eles foram ao campo com o restante do elenco, mas depois do aquecimento acabaram indo treinar separadamente e podem não ter condições de jogo.

Hudson teve uma concussão após levar bolada e cair no gramado. Já Liziero teve uma entorse no tornozelo direito e ainda sentiu dores no púbis. Além deles, o volante e lateral Araruna e o atacante Brenner se recuperam de lesões musculares e ainda não estão em condições de jogo. Eles estão aprimorando a parte física.

As opções do treinador são ainda mais reduzidas por outros desfalques. O uruguaio Gonzalo Carneiro está suspenso por ter recebido cartão vermelho na última partida. Outros três jogadores estão entregues ao departamento médico com lesões musculares: o lateral-esquerdo Reinaldo e os atacantes Everton e Biro Biro.

Por tudo isso, Mancini pode até mexer na formação tática da equipe, mas ainda faz mistério. Nesta quinta, o treinamento foi aberto apenas nos primeiros 15 minutos. Com 10 pontos no Grupo D, o São Paulo está atrás de Oeste (12 pontos) e Ituano (11 pontos e um jogo a mais). A vitória sobre o Bragantino é de suma importância para as pretensões do time no Estadual.