Mano comanda treino fechado e encerra preparação do Cruzeiro sob mistério

O técnico Mano Menezes seguiu o seu ritual de não revelar quais serão os titulares do Cruzeiro mais uma vez. Neste sábado, o treinador fechou o último treino na Toca Raposa II antes da partida contra o Internacional, marcada para este domingo, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e manteve as indefinições. O duelo é válido pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Certo é que o treinador não terá o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e os meias Lucas Romero e Robinho. O primeiro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido na vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, na rodada anterior do Brasileirão. Robinho será preservado em razão da sequência desgastante de jogos.

Já Lucas Romero, que atuou na lateral direita no duelo contra o Flamengo, pelas quartas de finais da Copa Libertadores, se recupera de um trauma no joelho direito e um desconforto muscular na coxa esquerda.

Sem a confirmação de Mano Menezes em relação a quem joga, é provável que Edilson retome o posto na lateral direita e Rafinha seja o substituto de Robinho no meio de campo.

Os desfalques por lesão são os atacantes Rafael Sóbis e Sassá, que fizeram trabalhos físicos no gramado neste sábado e vêm de recuperação. O primeiro trata uma inflamação no pé direito, enquanto que o segundo passou recentemente por uma cirurgia no joelho.

O Cruzeiro é o sétimo colocado na tabela de classificação, com 30 pontos, e vem de vitória sobre o Fluminense. O time mineiro tenta um novo triunfo para se aproximar do pelotão que garante vaga à próxima edição da Libertadores.