Mano diz que Cruzeiro foi 'prático' e celebra ascensão no Brasileirão

O técnico Mano Menezes reconheceu que o Cruzeiro não teve grande atuação na vitória sobre o Ceará, por 1 a 0, domingo, no Castelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mas para ele, que minimizou a péssima campanha do adversário no torneio nacional, o mais importante foi a eficiência da sua equipe, que assim se manteve em ascensão na competição.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Um jogo dificílimo pelas circunstâncias, embora o Ceará não esteja bem na tabela. A gente respeita todos e sempre prego uma boa dose de humildade. Acho que não fizemos uma grande partida, mas fomos mais uma vez práticos e firmes como equipe, e estamos levando os três pontos por isso. Três pontos que nos dão no momento a segunda colocação na tabela. É gostoso ver a equipe subindo a cada rodada. Mas temos que continuar firmes", destacou Mano.

O triunfo de domingo foi assegurado mesmo com importantes desfalques do Cruzeiro, que segue sem poder contar com Arrascaeta, convocado para defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo, além dos lesionados Rafinha e Henrique e de Robinho, suspenso.

A vitória sobre o Ceará, o lanterna do Brasileirão, também foi a terceira consecutiva do Cruzeiro no torneio, pois nas rodadas anteriores o time havia passado por Santos e Palmeiras. E esse desempenho levou a equipe aos 16 pontos, na vice-liderança do Brasileirão, ainda que possa ser ultrapassado nesta segunda-feira pelo Fluminense, no complemento da rodada.

Mano espera ampliar a ascensão do Cruzeiro na quarta-feira, quando o time vai receber o Vasco, no Mineirão. E, para isso, o treinador espera contar com o apoio do torcedor do clube.

"Quarta teremos mais um jogo com o Vasco que será muito disputado e vamos precisar muito do torcedor no Mineirão. Fazer uma série de vitórias no Brasileirão é muito difícil e temos que reunir todas as nossas forças para seguirmos vencendo", convocou o técnico do Cruzeiro.