Mano Menezes: 'Estamos perdendo o campeonato até agora nos empates'

O técnico Mano Menezes vê o Palmeiras com a mesmas dificuldades do Flamengo durante as partidas. Na opinião do treinador, a diferença é que o time carioca está tendo mais tranquilidade para mandar a bola para as redes.

"A questão não é manter a motivação. Isso nós temos a obrigação de ter, não vamos ter problema quanto a isso até o final do campeonato. A questão é saber separar o campeonato, a distância, a pontuação daquilo que estamos fazendo. Estamos perdendo o campeonato até agora nos empates", disse o treinador.

"Temos o mesmo número de derrotas, três, mas deixamos pontos por aí. O Flamengo saiu na semana passada com um jogo em que sofreu mais do que nós aqui, mas venceu. Está aproveitando melhor as oportunidades, isso é mérito. Temos que saber o que estamos fazendo bem e melhorar o que for possível. É importante ter um poder de decisão grande, é assim que se decide jogos difíceis como o de hoje", prosseguiu.

Após os jogos dos dois times na 27ª rodada, o Flamengo foi a 64 pontos com a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, enquanto que o Palmeiras chegou aos 54 pontos após empatar por 1 a 1 com o Athlético-PR. Faltam 11 rodadas para o término da competição e Mano Menezes ainda não desistiu do título.

"O campeonato estará decidido quando matematicamente estiver decidido. Estamos fazendo nossa parte do lado de cá, somos o segundo colocado, consequentemente, a equipe que aspira com mais possibilidades encostar num adversário que tem feito uma campanha extraordinária", diz Mano.

O Palmeiras tem a semana livre para treinar e volta a campo no domingo, contra o lanterna Avaí, fora de casa. O Flamengo tem a volta da semifinal da Libertadores contra o Grêmio, na quarta-feira. No Brasileirão receberá o CSA, domingo, no Maracanã.

Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez no próximo jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo. O treinador questionou a arbitragem na partida contra o Athletico por ter dado a advertência ao jogador. Gómez recebeu o amarelo por reclamar de uma entrada. Após o jogo, ele mostrou a foto do tornozelo machucado.

"Tem a marca de todas as travas da chuteira (na perna). Não é possível que o jogador que sofra uma entrada daquelas receba o cartão amarelo. Lógico que ele fica revoltado ao levar o cartão e ver que o adversário não foi punido. Eu falei para ele que ele poderia até não ter visto o lance, mas não pode você, ao não ver, dar cartão amarelo para o jogador que sofreu a falta. Mas a educação depende de cada um, né?", finalizou Mano.