Marcão quer manter trabalho de Odair no Flu e revela 'convite' a Thiago Silva

Agora efetivado no cargo de técnico do Fluminense para o lugar de Odair Hellmann, que deixou o clube carioca por uma proposta do futebol árabe, Marcão concedeu entrevista coletiva pela primeira vez nesta quarta-feira. Em sua quinta passagem na equipe profissional, elogiou o trabalho do antecessor e afirmou que manterá a filosofia e o estilo de jogo do ex-treinador.

"A gente pretende manter tudo de bom que o professor deixou. O clube, a equipe, o grupo tem uma maneira de jogar hoje. E a pessoa que sentar aqui hoje tem que respeitar isso. A gente vai manter esse nível de dedicação, competição. Nossa equipe vai competir, vai marcar forte. Isso que a gente pretende fazer", afirmou Marcão.

"O que a gente puder contribuir, da maneira que o Marcão gosta de jogar, a gente vai tentar fazer. Vamos ver se o grupo recebe bem, mas a princípio vamos fazer o que o professor já vinha fazendo, dar continuidade ao processo, que é vencedor para esse Campeonato Brasileiro", prosseguiu o treinador, que foi efetivado até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro.

Marcão animou a torcida tricolor sobre um possível retorno de Thiago Silva ao clube. Perguntado se havia conversado com o zagueiro, que está no Chelsea, sobre o novo desafio na carreira, o treinador revelou que os dois mantêm contato diário e disse ter feito um "convite" para ele voltar às Laranjeiras.

"Na hora, ele viu a mensagem e mandou: 'Estou chegando aí para te auxiliar'. Eu falei: 'Opa! Auxiliar não, vem para jogar aqui, vem para ajudar a gente, vai ser muito bem-vindo' (risos). Um carinho muito grande, a gente troca mensagens todos os dias. De alguma forma, a gente ajuda lá. E da mesma forma ele ajuda aqui. Se Deus quiser, logo em breve ele vai estar aqui com a gente também, podendo ajudar dentro de campo", revelou.

Amigo próximo de Marcão desde a época em que atuaram juntos pelo Fluminense, Thiago Silva acompanhou a apresentação e postou uma mensagem em apoio em seus stories do Instagram. Na publicação, o zagueiro usou a hashtag criada por torcedores tricolores nas redes sociais. "Que Deus te ajude, irmão. #FechadoComMarcão", escreveu.

Na terça-feira, Marcão comandou o primeiro treino no Fluminense e fará a sua reestreia neste domingo no clássico contra o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25.ª rodada do Brasileirão. Com 39 pontos, o clube tricolor está na quinta colocação e briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.