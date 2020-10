Marllon chega, treina e deve ficar no banco contra o Ceará, domingo, no Castelão

Marllon foi a novidade, nesta sexta-feira à tarde, no treino do Corinthians. O zagueiro, que estava emprestado ao Cruzeiro, foi reintegrado após a grave lesão sofrida por Danilo Avelar, no clássico com o Santos, e já treinou com o restante do elenco.

"Feliz em estar de volta. Infelizmente,a causa não foi boa. Desejo muita força ao Avelar. Vou trabalhar bastante para ajudar meus companheiros e quero estar pronto para dar conta do recado" disse o atleta, que vestirá a camisa 25, e deverá ficar na reserva contra o Ceará, domingo, no Castelão, em Fortaleza, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em quase três anos de Corinthians, Marllon, contratado em 2018, fez somente 21 jogos, a maioria entrando no decorrer das partidas. Agora, pode até chegar e jogar, pois Bruno Méndez não inspira tanta confiança. Ele ficaria no lado direito da zaga, enquanto Gil retornaria ao lado esquerdo, sua posição de origem.

Marllon volta a treinar neste sábado, quando o técnico Dyego Coelho vai definir a escalação do time, que passa por mau momento no Brasileiro. Com apenas 15 pontos, após 14 jogos disputados, o time alvinegro tem a mesma pontuação do Botafogo, primeiro time da zona de rebaixamento, mas leva vantagem no número de vitórias (3 a 2).

E a sequência de jogos até o fim do primeiro turno promete ser complicada para o time de Parque São Jorge. Depois do Ceará, o time encara Athetico-PR (fora), Flamengo (casa), Vasco (f) e Internacional (c).