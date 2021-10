Marta aprova desempenho do Brasil contra a Austrália: 'Muita coisa legal vem aí'

Foram dois jogos, com uma derrota e um empate, além de muita experiência adquirida em um processo de renovação pelo qual passa a seleção brasileira feminina. Foi assim que Marta avaliou o saldo após os dois confrontos amistosos contra a Austrália, realizados em Sydney. O último deles aconteceu nesta terça-feira e terminou empatado em 2 a 2.

"Acho que muita coisa legal vem aí. É um momento de renovação, quando estamos tendo a oportunidade de jogar com meninas novas, algumas sem tanta experiência internacional. Hoje (terça-feira) foi um grande jogo e acredito até que, se tivéssemos um pouco mais de tempo, iríamos virar a partida", comentou Marta.

O gol que recolocou o Brasil na partida desta terça-feira, quando a equipe perdia por 2 a 0, saiu da cabeça de Erika, mas Marta teve participação direta na jogada. Foi justamente ela quem colocou a bola na medida para achar a zagueira livre de marcação. Poucos minutos depois, Debinha definiu o placar em 2 a 2.

"Eu acho que fiz uma boa partida. Procurei estar envolvida em todas as ações, ajudar minhas companheiras. Acho que a equipe se comportou bem em ambos os jogos", disse Marta.

Erika revelou que o seu gol é fruto de uma jogada muito treinada. "Aquilo é treinado. O Anders, nosso técnico das bolas paradas, falou com a Marta exatamente isso. Que ela precisava colocar essa bola ali na marca do pênalti e isso aconteceu. Fico muito feliz porque é algo treinado e que deu certo", contou.

Para a zagueira brasileira, após uma derrota e um empate fora de casa, fica um saldo positivo das experiências e novidades testadas nos últimos dias.

"Nós sabíamos da potência delas (australianas). Claro que todas nós queríamos sair daqui com uma vitória, mas foi muito positivo conseguir esse empate. Fico feliz de estar participando dessa renovação, muito importante ter jogada com a Antônia, com a Thay, com a Thaís, que também faz zagueira. Eu sou chata mesmo, falo bastante com elas durante o jogo, mas espero estar ajudando nesse processo também", finalizou Erika.