Maurício Barbieri lamenta demissão no Goiás: 'Agradeço pela oportunidade dada'

O trabalho de Maurício Barbieri era até a final do Campeonato Goiano um dos melhores da temporada de 2019 no futebol brasileiro. Mesmo com aproveitamento superior a 70%, o técnico não suportou duas derrotas na final do Estadual para o rival Atlético Goianiense e foi demitido do cargo na noite de domingo. Nesta segunda-feira, lamentou a decisão, mas agradeceu a chance.

"Infelizmente, não conseguimos conquistar o título goiano, apesar do bom trabalho que vinha sendo realizado. Os números comprovam. Agradeço pela oportunidade que me foi dada e também a dedicação dos jogadores, integrantes da comissão técnica e funcionários do clube. E posso afirmar que não faltou empenho e profissionalismo da minha parte", disse Barbieri em uma nota oficial divulgada pela sua assessoria de imprensa.

O treinador acredita que o seu trabalho dará frutos no Campeonato Brasileiro, competição que começará neste sábado e que o Goiás não disputa há quatro anos. "Deixo o clube com a certeza de que montamos um bom grupo e que ele tem condições de fazer uma campanha digna das tradições do Goiás no Brasileiro", afirmou Barbieri.

Em pouco mais de três meses de trabalho, foram 21 jogos do técnico à frente do comando do Goiás, com 14 vitórias, três empates e quatro derrotas - aproveitamento de 73%.