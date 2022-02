Mbappé, alvo do Real Madrid, não vê motivação extra após gol: 'Feliz no PSG'

O atacante Kylian Mbappé foi o nome do Paris Saint-Germain na vitória sobre o Real Madrid por 1 a 0, na terça-feira, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em uma atuação de gala, o francês foi coroado com um belo gol nos últimos minutos contra o time no qual pode defender a partir da próxima temporada.

"Motivação extra contra o Real? Não. Estou sempre pronto para jogar e ajudar minha equipe. Com certeza depois deste jogo todos vão falar sobre mim. É normal, mas estou concentrado. Estou feliz por ser jogador do Paris Saint-Germain e vou dar 100% pelo clube e pela classificação", afirmou Mbappé.

O atacante que o duelo contra o Real Madrid não influenciará em sua decisão sobre o futuro. O contrato de Mbappé com o Paris Saint-Germain termina em junho deste ano e ainda não houve acordo sobre renovação. "Não (o confronto não vai influenciar no meu futuro). Sei que jogo em um dos melhores times do mundo, vou dar 100% nesta temporada e depois veremos. Não (defini meu futuro)", completou.

Mas o seu belo gol gerou consequências no técnico Mauricio Pochettino. Por conta da comemoração, o argentino teve que procurar atendimento médico porque acabou levando uma pancada no nariz. "Senti duas coisas. Primeiro alegria, depois (o argentino Leonardo) Paredes me deu um soco no nariz e achava que tinha quebrado. Tive que ir ao médico para dizer a ele que achava que ele tinha quebrado o meu nariz. Senti alegria e depois pensei que tinham quebrado o meu nariz", revelou.

Paris Saint-Germain e Real Madrid voltam a jogar no dia 9 de março, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. O time francês tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final. Como não há mais critério de gols marcados fora de casa, o clube espanhol levará o jogo para a prorrogação em caso de triunfo por um gol de diferença.