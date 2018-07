Michel volta aos treinos no Grêmio e fica à disposição para encarar o Palmeiras

O técnico Renato Gaúcho contará com um importante reforço para escalar o Grêmio nas próximas partidas. O volante Michel se recuperou de lesão, voltou a treinar normalmente e está à disposição para o duelo diante do Palmeiras, neste domingo, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Após passagem pela seleção, Arthur renova com o Grêmio até 2021

A presença de Michel foi a grande novidade no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira. A velocidade da recuperação do jogador após uma artroscopia, realizada no joelho no fim de setembro, surpreendeu e ele trabalhou sem limitações com a bola ao lado de seus companheiros.

Se está à disposição para encarar o Palmeiras, a presença de Michel é ainda mais importante para a semana que vem. Afinal, na próxima quarta-feira, o Grêmio inicia o duelo das semifinais da Libertadores diante do Barcelona-EQU, em Guayaquil.

Nesta quinta, Renato indicou que escalará Michel diante do Palmeiras. Afinal, colocou o jogador no time reserva que armou para um coletivo diante dos atletas que não vêm sendo utilizados na temporada. Assim, ele mostrou que levará o Grêmio com uma equipe alternativa para jogar no domingo.

Se repetir o time que treinou nesta quinta, Renato vai armar o Grêmio no domingo com: Paulo Victor; Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Michel, Kaio, Everton, Beto da Silva e Arroyo; Jael.